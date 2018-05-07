خميس سالم السويدي يشيد بالملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه خميس سالم السويدي رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، بالشكر والتقدير لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة على مبادرتها المميزة لتنظيم الملتقى الأول الخاص بقطاع العمل والاستفادة من هذا الملتقى سواء لأصحاب العمل أو العمال، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، وافتتاح أكبر مركز توافق للعمال في الدولة.

وأشار السويدي: "أن مثل هذه الملتقيات سوف تفيد كثيراً العمال وأصحاب العمل باعتبارهم جزء من مجتمعاتنا"، كما توجه بالشكر للرعاة والمعنيين بهذه العملية متمنياً التوفيق للجميع.