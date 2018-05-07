سلطان بن هده: مكرمة "المئوية" تنسجم مع توجهات الدولة

الشارقة 24:

ثمن سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، المكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمكافأة شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

مشيداً بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن الكثير من المبادرات والمكارم المستمرة لسموه، لدعم وتوفير حياة كريمة للجميع، واستمراراً لنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي.