سالم القاسمي يفتتح معرض "صنع بأيدينا" لطلبة "الشارقة الإنسانية"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح الإثنين، معرض "صنع بأيدينا" للطلبة المنتسبين لمركز مسارات للتطوير والتمكين، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك في الساحة الرئيسة لمبنى بلدية الشارقة.

حضر الافتتاح سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وعدد من المسؤولين والمعلمين وأولياء أمور الطلبة.

وطاف رئيس مكتب سمو الحاكم في المعرض، متفقداً الأعمال المتنوعة من إنتاج طلبة المركز والتي تضم 500 قطعة أنتجها 16 طالباً من ذوي الإعاقة، ضمن أعمال ورشة الخزف والتغذية والموزاييك والأشغال اليدوية والخياطة، والدهان، إلى جانب إنتاج ورشة الزراعة من الشتول المتنوعة، والتي تم التعاون فيها مع مشتل الحزام الأخضر التابع لبلدية الشارقة.

وتعرف رئيس مكتب سمو الحاكم خلال الجولة في المعرض من الطلبة والمشرفين، على طرق إنتاج وإعداد الأعمال المتنوعة التي شملت اللوحات الفنية، والتشكيلية، والميداليات التذكارية، والآيات القرآنية، والملابس، ومنتجات الحلويات الصحية لمعمل روفة، والمنتجات والقطع الفنية المتنوعة والطاولات والمقاعد وغيرها.

وأثنى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، على منتجات طلبة مركز مسار للتطوير والتمكين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى طلبتها، والعمل على تعليمهم وتطوير قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وتحفيزهم للعمل والإنتاج والإبداع، ومؤكداً ضرورة تعاون المجتمع والمؤسسات معهم، وفتح مزيد من قنوات التواصل لعرض منتجاتهم لتشجيعهم.

وتفضل رئيس مكتب سمو الحاكم، بكشف الستار عن لوحة كبيرة من الموزاييك، قدمها طلبة المدينة كهدية إلى بلدية الشارقة، تسلمها سعادة ثابت سالم عبيد الطريفي، وتصّور اللوحة عدة معالم بارزة لمدينة الشارقة، مثل المساجد وقناة القصباء وغيرها، واستخدمت فيها 125 ألف قطعة موزاييك، واستمر العمل لمدة خمسة أشهر متواصلة لإكمالها.

كما شاهد رئيس مكتب سمو الحاكم، عرضاً مرئياً لفيلم تابع لسير عمل الورش الإنتاجية المختلفة لمركز مسار، إلى جانب تسليط الضوء على العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنظمها المدينة لطلبتها، في مختلف الأقسام، والخدمات التي تقدمها.

ويهدف المعرض السنوي الذي ينظمه مركز مسار بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى تعريف أفراد الجمهور من شرائح المجتمع المختلفة بإمكانيات الطلبة من المنتسبين إليه، وقدرتهم على إنتاج الأعمال الفنية بجودة عالية، إلى جانب تعرف المجتمع على الإنتاج المستمر للطلبة في مجالات العمل المتنوعة، واستفادتهم من المهارات المهنية والتدريبية والوظيفية التي يقدمها المركز، حيث يتم تخصيص ريع بيع المنتجات لدعم برامج المدينة لتطوير قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة.

وقدمت سعادة منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، شكرها وتقديرها إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على رعايته وتفضله بافتتاح المعرض، والكلمات المشجعة في حق طلبة المدينة، مما يعمل على تحفيزهم وتشجيعهم للمزيد من الإنتاج الإبداعي الذي يعمل على تطوير مواهبهم واستكشافها، والمشاركة في الأعمال التي تسهم في خدمة المجتمع باعتبارهم فئة خاصة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام.

كما قدمت شكرها إلى بلدية الشارقة على استضافة المعرض، مشيرةً إلى أن المدينة بمختلف فروعها وأقسامها ومدارسها، وعبر إنتاج مركز مسارات للتطوير والتمكين، تحرص على التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لإقامة معارض الطلبة، ونشر إنتاجهم بمختلف الأنواع، لتعريف الجمهور على إبداعاتهم.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، على أهمية التعاون القائم بين البلدية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحيث لا تدخر البلدية جهداً في تقديم الدعم المناسب، من خلال العديد من المبادرات والفعاليات، وتأتي استضافة البلدية لمعرض طلبة مركز مسارات للتطوير والتمكين، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، للتأكيد على هذا الدعم.