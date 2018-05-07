العميد بن عامر يترأس الاجتماع الخامس للجنة القيادة للعام 2018

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الخامس للجنة القيادة بشرطة الشارقة، الذي عقد صباح اليوم الإثنين، بقاعة حميد سيف بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

جاء الاجتماع بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، ومدراء الإدارات، وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستعرض الاجتماع في مستهل أعماله أبرز القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم مناقشة العديد من الإجراءات الأمنية وأنظمة المراقبة الإلكترونية التي يجب اتخاذها على أجهزة الصراف الآلي (ATM) في المناطق الصناعية، والعمل على تعزيز سبل الأمن والأمان من خلال البحث عن كل ما هو جديد يسهم في وجود منظومة مراقبة إلكترونية تتوافر بها أعلى معايير الحماية والأمان لتحقيق الرضا لجميع مرتاديها لتلبية احتياجاتهم.

كما تم مناقشة الخطط الموضوعة للحد من الجريمة والوقاية منها، وتكثيف الدوريات الأمنية لتعزيز الحضور والتواجد الشرطي في كافة المناطق والمواقع للوقاية من الجريمة قبل وقوعها، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنبثقة من أهداف وزارة الداخلية، والتي تؤكد أهمية تعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

وفي ختام الاجتماع، وجه العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن، والاستقرار الأمني، والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.