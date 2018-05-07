سلطان القاسمي يشهد انطلاق فعاليات ملتقى البحث العلمي بجامعة الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات ملتقى البحث العلمي السنوي الـ 12، تحت شعار "البحث العلمي والابتكار في خدمة المجتمع"، وذلك في قاعة الرازي بمجمّع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

استهلت مجريات حفل انطلاق الملتقى بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها تابع الحضور فيلماً قصيراً حول المختبرات البحثية والابتكار في الجامعة أبرز دور البحث العلمي كونه من أهم الأنشطة والبرامج التي يزاولها طلبة وأساتذة الجامعة، وعرض أهم مرتكزاته ومجالاته، ومسلطاً الضوء على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير القاعدة السليمة والبنى التحتية اللازمة والموارد البشرية ذات الخبرات العلمية الواسعة في دعم البحث العلمي.

بعد ذلك، ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة افتتاحية، قال فيها: "إنه مما لا يخفى على الجميع بأن سموكم لا تدخرون وسعاً في رعاية ودعم مختلف أنشطة جامعة الشارقة وعلى كافة الصعد، الأمر كان وسيبقى بمشيئة الله تعالى دائماً المحرك الأساسي في سرعة رسوخ تقدم الجامعة وتطورها، إلى أن غدت اليوم تسجل مكانتها رسمياً في مواقع متقدمة على المستوى العالمي وبقرارات من منظمات عالمية متخصصة في تقييم الجامعات عالمياً".

وأكد النعيمي: "أن البحث العلمي في جامعة الشارقة كان وسيبقى أحد أهم أركان الرؤى والرسالة السامية التي وضعها لها ووجه بالعمل بموجبها رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة منذ تأسيسها، وقد تسامى هذا العمل واتخذ شكل النهضة العلمية الكبرى للجامعة منذ نحو 4 سنوات عندما وجه سموه بأن تسعى الجامعة في الآفاق العالمية ضمن هذا المنهج، فتم تأسيس المعاهد ومراكز التميز العلمي، فضلاً عن المجاميع البحثية، وتم ربط عملية التعليم والتعلم بالبحث العلمي والتطوير والابتكار بما في ذلك ريادة الأعمال، مع التعاون مع كبريات الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية والتي كان آخرها مع معهد (MIT) وهو المعهد الأشهر على المستوى العالمي، ونتيجة لذلك كانت جامعة الشارقة في المراكز الأولى على المستوى العالمي، الجرين ماتريكس على مستوى الدولة، وكانت بين الثالثة والرابعة في تصنيف (QS) على المستوى الوطني، والرابعة على الإمارات في تصنيف التايمز العالمي، أما على مستوى الوطن العربي وضمن هذه التصنيفات فقد تراوح موقعها بين 12 و 16، على هذه المستوى".

وأضاف مدير جامعة الشارقة: "أنني ومن هذا الموقع، أؤكد لسموكم وللجميع بأن هذه المكانة لجامعة الشارقة سوف تستمر في التقدم وتتبوأ المراكز الأكثر تقدماً، لأن نتائج جهود المخلصين والأوفياء العاملين فيها بدأت تظهر في قوتها وحجمها الطبيعي منذ الآن وصاعداً، لاسيما وأننا نعمل على ترجمة توجيهاتكم يا صاحب السمو بأن على الجامعة أن تعد وتخرج العلماء والباحثين على نحو عملي وعلمي، وتؤكد الجوائز المحلية والعالمية العديدة التي فازت بها الجامعة وطلبتها ومن مختلف الدرجات العلمية هذه الحقائق، ناهيكم عن الزيادة المنقطعة النظير في طلبة الدراسات العليا والتي تسجلها الجامعة مؤخراً، لاسيما في تلك البرامج المرتبطة مع جامعات عالمية بشهادات علمية مشتركة مثل جامعات ETSوأوتاوا الكندية وجامعة لوبيك الطبية الألمانية في مختلف التخصصات، كما تشهد بعض برامج الدراسات العليا طلباً كبيراً اعتماداً على قوة شهاداتها ولا سيما في البرامج والمجاميع البحثية المتعددة التخصصات مثل الطب الجزيئي، وأمراض السرطان، والسكري، وأمراض الروماتيزم، والعلوم الصيدلانية، والطب الحيوي، وطب الأسرة، وهندسة الطب الحيوي، وعلوم وتكنولوجيا الأسنان، وكل ما يتعلق بها من الترميم والتقويم والحشو والتدخل الجراحي، بالإضافة إلى علوم وتقنيات البيئة والبيئة الصحية وهندسة البيئة والإدارة الهندسية والصناعية، وعلوم وهندسة أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم وتكنولوجيا المواد وتحلية المياه وعلوم وهندسة المياه، وتطبيقات علوم الفضاء والفلك وهندسة الطيران والفضاء ومختلف التخصصات القانونية بما في ذلك قانون الجو والفضاء، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال وإدارة نظم المعلومات والاتصال والإعلام الإلكتروني وشبكة المعلومات والعلاقات الدولية والعلوم السياسية واللغة العربية والتاريخ والدراسات الإسلامية وعلم الاجتماع التطبيقي وعلوم الجريمة والعدالة الجنائية ومختلف التخصصات الأخرى من البرامج التي تقتضيها النهضة الصناعية والتنموية والمعتمدة جميعها أكاديمياً من التعليم العالي والبحث العلمي، وكثير منها معتمد أيضاً من مجالس ومنظمات الاعتماد الأكاديمي العالمي".

وأختتم النعيمي كلمته، بقوله: "يسعدني أن أؤكد لكم بأن الجامعة تعمل الآن ضمن استراتيجية خمسية للبحث العلمي فيها كثير من المحاور التي تحتمها حركة التطور والتنمية العصرية على مستوى الدولة والإقليم والعالم أجمع".

كما ألقى الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا كلمة أكد فيها: "أن جامعة الشارقة قد وضعت استراتيجية فاعلة للبحث العلمي للأعوام القادمة 2019 – 2024 هدفها التركيز على انتاج وصناعة المعرفة، وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من خلال الابتكار والبحث العلمي الرصين لتمكين الجامعة من المنافسة على المستوى العالمي، لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي، فقد عملت المعاهد والمراكز البحثية على تقديم خطط بحثية من خلال مجموعاتها البحثية والتي تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين و المتميزين في الكليات المختلفة، بالإضافة إلى مساعدي البحث من الطلبة المتميزين في الدراسات العليا، و قد بلغ عدد المجموعات البحثية التي تشكلت حتى هذا العام 40 مجموعة بحثية ضمت ما يزيد عن250 باحثاً من أعضاء الهيئة التدريسية".

وقال: "ولتطوير البحث العلمي والدراسات العليا، فقد تم التوسع في الاتفاقيات التي تبرمها جامعة الشارقة مع جامعات ومؤسسات محلية وعالمية ذات مستوى مرموق في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، بالإضافة إلى المشاريع البحثية التي تنجزها الجامعة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع، ومنها على سبيل المثال المشاريع المشتركة مع مؤسسة الجليلة ومؤسسة تيري فوكس لتطوير مركبات جديدة قد تستخدم مستقبلاً لعلاج مرض السرطان والزهايمر، وفي مجال العلوم والهندسة هناك العديد من المشاريع المشتركة مع هيئة مياه وكهرباء الشارقة وبلدية الشارقة وبلدية دبي والمركز الوطني للأرصاد الجوية في مجالات استخدامات الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة والمياه ومشاريع الاستدامة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المشتركة مع اكاديمية الشارقة للبحوث كتلك المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي واكتشاف الملوثات الدقيقة في المياه ومشاريع المواد المتقدمة واستخداماتها، وكذلك هناك مشاريع تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من مثل مشروع أثر برنامج لغتي على اكتساب أطفال الروضة لمفاهيم ومهارات اللغة العربية، وهذا المشروع ينفذ بالتعاون مع مكتب سمو الشيخة بدور القاسمي، بالإضافة إلى مشروع يتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، كذلك مشروع التنمر لدى طلاب المدارس في إمارة الشارقة بالتعاون مع مراكز التنمية الاسرية في الشارقة، ودراسات أخرى بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان".

وأشار نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في ختام كلمته إلى أن تركيز جامعة الشارقة في تنفيذ خطتها المستقبلية سيكون على الابتكار وتسجيل براءات الاختراع والنشر في المجلات المحكّمة ذات السمعة العالمية المرموقة، وإجراء العديد من الأبحاث التي تلبي حاجات المجتمع الإماراتي والمنطقة إلى جانب تعيين المزيد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي ونشر بحوث طلبة الدراسات العليا في مجلات متميزة على المستوى العالمي وتشجيع ودعم طلبة البكالوريوس لإجراء البحوث الهادفة وطرح المزيد من البرامج البينية بين التخصصات المختلفة بالإضافة إلى طرح برامج مشتركة مع جامعات عالمية مرموقة.

وتقدم بعدها عدد من مشرفي المعاهد البحثية في جامعة الشارقة بعرض جهود تلك المعاهد البحثية خصوصاً الحاصلة منها على براءات اختراع، وهي: معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية والحاصل على براءة اختراع في تصنيع بعض المركبات الكيماوية المقاومة لخلايا البكتيريا وتعد أكثر فاعلية من المضادات الحيوية الموجودة والمطروحة في الأسواق في الوقت الراهن، إلى جانب براءة اختراع أخرى في انتاج مركبات جديدة أظهرت التجارب المخبرية فعاليتها على أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية.

ومعهد البحوث للمواد المتقدمة التابع لمعهد البحوث للعلوم والهندسة، والذي أقام عدة اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات تعنى بالآثار والتراث داخل الدولة وخارجها ومن خلال تحليل المواد المستخدمة في ترميم المباني القديمة والأثرية، وكانت هناك مساهمات كبيرة للمعهد في ترميم الكثير من المباني الأثرية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إطلاق المعهد مشروع استخدام المواد النانوية في مجال الطاقة والكاشفات الكيميائية، وذلك من أجل تصنيع خلايا شمسية باستخدام رقائق الكربون لزيادة الكفاءة.

ومركز العلوم الاجتماعية والإنسانية حيث كانت مساهمة المركز مع عدد من برامج الإسكان المحلية من خلال عمل دراسات حول العوامل المؤثرة في هذا الجانب المهم والذي يشكل فاصلاً لدى حياة أهل البلد وتناول المركز في اجراء دراساته العوامل الديموغرافية والدخل والكثافة السكانية ومن ثم تحليل البيانات بأعلى الأساليب الإحصائية التي ساهمت في الظهور بتوصيات ساهمت في وضع الخطط المستقبلية لمشاريع الإسكانية المحلية.

تفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم الرعاة والداعمين للملتقى وهم:

- مصرف الشارقة الإسلامي

- مصرف الإمارات الإسلامي

كما تفضل سموه بتكريم رعاة وداعمي جائزة الشارقة للتصميمات والابتكار وهم:

- دائرة التنمية الاقتصادية

- شركة كوزموبلاست الصناعية

وقدم سموه تكريماً خاصاً لعدد من أساتذة الجامعة المتميزين في مجال البحوث العلمية، وفِي مجال التدريس وفِي مجال خدمة الجامعة والمجتمع.

وتكرم صاحب السمو حاكم الشارقة بمنح جائزة مصرف الشارقة الإسلامي لأعضاء هيئة التدريس - في مجال البحث العلمي المتميز، وجائزة مصرف الشارقة الإسلامي لفئة الطلبة وتكريم الطلبة الفائزين بجائزة الشارقة للتصميمات والابتكار.

وقد افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى، حيث تفقد سموه أرجاء المعرض مستمعاً لشرح حول المشاريع البحثية المعروضة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا والتي من شأنها الإسهام في خدمة ورفعة المجتمع، إلى جانب تفقده لآخر وأحدث مستجدات البحث العلمي.

حضر افتتاح الملتقى إلى جانب سموه كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، وسعادة سلطان عبد الله بن هده رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة عبد الرحمن بن علي الجروان، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وممثلي الشركات والمؤسسات الداعمة والراعية للملتقى، وجمع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للجامعة وطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.