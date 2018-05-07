شرطة الشارقة و"شروق" تبحثان استراتيجية الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ

الشارقة 24:

بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وضع استراتيجية للحفاظ على سلامة مرتادي شواطئ الإمارة.

وتناول الاجتماع سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لوضع استراتيجية عمل كفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ في إمارة الشارقة، وبحث مختلف الرؤى الكفيلة لتعزيز التعاون وتضافر الجهود لخدمة المرتادين، لاسيما تكثيف الجهود خلال أيام العطل والإجازات الرسمية والتي يتوافد عليها المتنزهون بكثافة.

كما ناقش الجانبان آلية إرشاد مرتادي الشواطئ ونزلاء الفنادق بالمواقع المخصصة للسباحة وعدم تجاوزها، وآلية الرقابة الشاطئية للحفاظ على سلامة مرتادي تلك الشواطئ، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع.