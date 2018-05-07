د. طارق بن خادم: عام زايد... احتفاء بمئوية وطن

الشارقة 24:

ثمن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، المكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بمكافأة شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وما لهذا القرار من مردود إيجابي قوي على المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي.

وأشاد بن خادم بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما عودتنا عليه أياديه البيضاء من المبادرات والمكارم المستمرة لدعم الفرد وتوفير حياة كريمة له، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث أن رخاء المواطن كان دائماً من ضمن أولوياته، واستحضاراً لذكرى زايد الخير ضمن احتفالات الدولة بمئوية القائد المؤسس، واسهاماته الجليلة الخالدة في ذاكرة التاريخ ليست لأبناء الإمارات فقط، ولكن على أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

وقال: "عام زايد.. ليست مئوية ميلاد فحسب، بل هي مئوية وطن، إنها ذكرى القائد الذي صنع التاريخ، وحقق المستحيل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد إحياء الذكرى المئوية لميلاده غرساً عميق الأثر لمفهوم الاعتزاز بالقائد، وحفظاً لإرث الوطن بتسجيل دروس الحياة التي استلهمت من مجده وتاريخه".

وأضاف: "كما يعد عام زايد مبادرة وفاء وبر لذلك الرجل العظيم الذي بنى دولة الاتحاد، وحقق الإنجازات العملاقة التي وضعت الإمارات في الصدارة العالمية بكافة المجالات".