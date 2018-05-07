شرطة الشارقة تطلق دورة تأهيلية للقيادات النسائية

الشارقة 24:

واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة بنجاح كبير برنامجها التدريبي والتأهيلي لإعداد القيادات النسائية، والمقام بفندق راديسون بلو بالشارقة، من خلال إطلاق "دورة تأهيل القيادات النسائية الأولى"، تحت إشراف الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالتعاون مع إدارة معهد تدريب الشرطة.

يأتي تنفيذ البرنامج الذي يحتوي على عدة محاور تدريبية وتأهيلية، ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة الشارقة التي تستهدف من خلالها إعداد العناصر الشرطية النسائية بالصورة المثلى حتى تتمكن من أداء دورها المهني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العلمية والعملية، وذلك استشرافاً لأهمية عمل العنصر النسائي في السلك الشرطي والذي ظل ومازال يلعب ويقدم دوراً كبيراً في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتطلب تواجدهن من خلالها.

وأكد عدد من الضباط من العنصر النسائي المنتسبين للدورة، القيمة الكبيرة لمثل هذه البرامج التي تقدم الفائدة المعرفية والتحصيل العلمي المؤسس، مما ينعكس إيجاباً في خدمة وسلامة المجتمع.