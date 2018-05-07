اجتماع بين بلدية دبا الحصن وجمعية الصيادين مع "البيئة والمحميات"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقدت بلدية مدينة دبا الحصن، أمس الأحد، اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وجمعية صيادي الأسماك بالمدينة، وذلك بمقر البلدية.

ترأست سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وفد الهيئة، وكان في استقبالها سعادة طالب صفر مدير بلدية دبا الحصن وعدد من مسؤولي البلدية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين، وسلطان الشرقي أمين سر الجمعية.

وقال مدير بلدية دبا الحصن، في تصريحات لـ "الشارقة 24": "إن الاجتماع هدف إلى مناقشة عدد من القضايا والمشاريع المشتركة"، لافتاً إلى استعراض أدوار الجهات المشاركة فيما يخص تنظيم حركة الصيد وسبل تطوير البنية التحتية للقطاع.

وأضاف: "أن الحضور ناقشوا توزيع الأدوار وآليات العمل بميناء الصيادين، فضلاً عن تدارس عدد من المقترحات التطويرية التي من شأنها الارتقاء بالعمل بمنطقة الميناء".

كما تطرق الاجتماع حسب مدير البلدية إلى موسم صناعة المالح، واستعراض آراء الجهات المشاركة حول هذا الملف وسبل تدعيمه لما له من أهمية اقتصادية وتراثية بالغة الأهمية.

في شأن متصل، قام وفد هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بزيارة لمقر جمعية الصيادين، وكان في استقبال الوفد، سيف حسن الظهوري رئيس الجمعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر.

وتعرفت سعادة هنا سيف السويدي ووفد الهيئة على مشاريع الجمعية، وجهودها في سبيل دعم أرباب المهنة، كما تم استعراض أبرز المستجدات في سوق السمك وتطورات العمل في مشروع مخازن المالح الجاري إنشاؤها بالتنسيق مع البلدية.