بـ 10 ملايين درهم... "الأشغال" تنجز نادي طلبة جامعة الشارقة بالذيد

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، نادي الطلبة والطالبات بجامعة الشارقة في مدينة الذيد، بتكلفة 10 ملايين درهم، وفق مواصفات عصرية متميزة ومتكاملة توفر بيئة مناسبة للطلبة.

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "يضم النادي المشيّد على الطراز المعماري الإسلامي والمؤلف من مبنى عبارة عن طابق أرضي على مساحة 786 متراً مربعاً، وينقسم لجناحين متشابهين، أحدهما للطلبة والآخر للطالبات، ويحتوي كل جناح على صالة جلوس على مساحة 165 متراً مربعاً، إلى جانب صالة متعددة الاستخدامات مخصصة للأنشطة الرياضية بمساحة 44 متراً مربعاً، ومتجر صغير بمساحة 146 متراً مربعاً، بالإضافة إلى كافتيريا على مساحة 20 متراً مربعاً، و مطبخ مشترك ودورات مياه منها ما هو مخصص لذوي الإعاقة".

وصرح المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع المنطقة الوسطى بدائرة الأشغال العامة، أنه تم مراعاة الطراز المعماري المُماثل للمباني الأخرى بالجامعة ليُضاف إلى سلسلة المباني الجامعية التي تحمل ملامح وهوية الصروح التعليمية والأكاديمية الرائدة بإمارة الشارقة.

وتهدف هذه المرافق، إلى تهيئة الأجواء الملائمة، وحتى يتمكن الطالب من التفرغ للدراسة، والبحث والتحصيل، واستثمار أوقات الفراغ لديه من خلال برامج هادفة، وأنشطة متنوعة تنمي شخصيته وتبرز مواهبه.