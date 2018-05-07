"شؤون الضواحي" تنظم فحوصات طبية لأهالي ضاحية مويلح

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية مويلح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مساء الأحد، يوماً صحياً لأهالي الضاحية، تحت شعار "صحتك في رمضان"، وذلك بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية ومستشفى ميدكير، استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

حضر الفعالية سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وماجد الجنيد رئيس مجلس ضاحية مويلح، والدكتور عبد العزيز بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الضاحية وعدد من أعضاء الضاحية.

وشمل البرنامج فحوصات مختلفة للأهالي تضمنت معدل الكوليسترول ونسبة سكر الدم ومستوى ضغط الدم، وكتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارات والتوعية ومقابلة طبيب الأغذية والاطلاع على النصائح الطبية للاستعداد لرمضان بصحة جيدة.