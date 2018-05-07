راشد المحيان يشيد بـ "مئوية زايد" وما تحمله من مبادرات عطرة

الشارقة 24:

أكد راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على ما تسعى إليه القيادة الرشيدة من ازدهار ورخاء للوطن والمواطنين والمقيمين على أرضها ونحن نشهد الذكرى المئوية لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ونقل المحيان بالغ تحياته وأجمل تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وهي تحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتوحيد قواتها المسلحة والذي يصادف السادس من شهر مايو وهي الذكرى التي تتجدد هذا العام وهي تحمل معها عبق المسيرة الوطنية الخالدة التي خطتها دولة الإمارات في سبل عزتها ونهضتها.

وأشاد المحيان بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة حفظه الله في صرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة والمتقاعدين وأصحاب الشؤون الإنسانية في لفتة ليست بالغربية من قائد يعمل على إسعاد شعبه في كل المناسبات، معرباً عن تحياته لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في قراره الذي جاء تيمناً بقرار رئيس الدولة في صرف راتب شهر أساسي لموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة وكأنها الرسالة التي تحملها القيادة في رؤيتها وسعيها لإسعاد الشعب.