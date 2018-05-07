مبارك الشامسي: "مئوية زايد" نهضة للوطن

الشارقة 24:

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن احتفالات الدولة بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إنما هو احتفال بنهضة الوطن وتقدمه ورخاءه وازدهاره.

وهنأ الشامسي قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة حفظه الله بحلول هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، مؤكداً أن دولتنا أصبحت واحة أمن واستقرار ونموذج تنمية وازدهار بفضل إنجازات القائد المؤسس والتي تتواصل على يد قيادتنا الحكيمة.

وأعرب الشامسي عن سعادة شعب دولة الإمارات بتلك المكارم السخية "بمئوية زايد"، وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صرف راتب أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة، تيمناً بقرار رئيس الدولة في هذه المناسبة والتي أثلجت القلوب.