بلدية الحمرية تنظم محاضرة عن الأغذية المصنعة وأولويات التسوق

الشارقة 24:

نظم قسم الصحة والرقابة الغذائية ببلدية الحمرية ضمن أجندته التي تسبق قدوم شهر رمضان الكريم، محاضرة لكوادره الوظيفية بعنوان "الأغذية المصنعة وأولويات التسوق"، استمراراً لدور البلدية في تنظيم الورش التوعوية والمحاضرات التثقيفية.

وتطرقت المحاضرة إلى توعية الكوادر الوظيفية بأهمية اتخاذ الاحتياطات بشأن سلامة الأغذية لاسيما خلال شهر رمضان المبارك مع الاتجاه إلى شراء المعلبات المختلفة.

وتناولت المحاضرة إرشادات بشأن التعامل مع الأغذية المصنعة والمشروبات المعلبة وما قد يطرأ عليها من أمور قد تكون منتهية الصلاحية أو متعفنة أو تعرضت لطرق حفظ غير سليمة تفسد ما بها.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن المحاضرة هي جزء من سياسات بلدية الحمرية لتوعية المجتمع، بهدف خلق بيئة توعوية تقدم المعلومات الصحية لحفاظ على صحة أفراد المجتمع.