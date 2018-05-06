هنا السويدي: مكرمة "مئوية زايد" تترجم معاني وقيم العطاء

الشارقة 24:

اعتبرت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بصرف راتب أساسي لكافة موظفي الحكومة، احتفاءً بـ"مئوية زايد"، يمثل امتداداً لعطاء المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي طالما تجاوزت مكارمه حدود الإمارات نحو العالم.

وقالت السويدي: "تسير قيادتنا الرشيدة، على ذات الدرب الذي خطه والدنا الشيخ زايد، رحمه الله، من خلال مثل هذه المكرمات التي تحمل السعادة لأبناء الوطن وللمقيمين على أرضه، وتترجم كافة معاني وقيم العطاء التي أرساها الشيخ زايد، والذي تحتفل الإمارات بمئوية ميلاده، بعد أن زرع في قلوبنا الخير، وستظل هذه القيم حية في قلوبنا جميعاً وتتناقلها الأجيال، من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكانة الدولة وريادتها في صدارة الدول التي تعمل على إسعاد شعبها".