عبيد الطنيجي: حاكم الشارقة يملأ القلوب حباً بعطائه

الشارقة 24:

أشاد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة، ومتقاعديها، بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال إن مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعطاء سموه اللامحدود للمواطنين والمقيمين على حد سواء تهدف إلى بناء وتماسك ورخاء الأسر وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

وأضاف "بهذا العطاء ضرب حكام الإمارات وقيادتنا الرشيدة أروع الأمثلة وأنبل الخصال الإنسانية والخير في أعظم صوره ومعانيه لسعادة الشعب الإماراتي والمقيمين، هكذا كان زايد الخير الوالد والمؤسس الذي أبهر العالم بحكمته وحبه لشعبه ووطنه فزرع الخير في كل مكان وحصد قلوب تنبض بحب زايد القائد الملهم.. حكيم العرب "طيب الله ثراه".