"اليوكاس" تجدد الثقة بمختبر أغذية بلدية مدينة الشارقة

الشارقة 24:

استقبلت إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، وفداً من هيئة الاعتماد البريطانية "اليوكاس"، للاطلاع على الإجراءات التي يقوم بها قسم مختبر الأغذية في تحليل العينات المختلفة، وذلك ضمن إجراءات تجديد شهادة الاعتماد الدولي السنوية للمختبر، منذ أكثر من 19 عاماً، حيث قام الوفد بتجديد الثقة بقسم مختبر الأغذية وإمكانياته البشرية والتقنية، التي أهلته للحصول على أرقى شهادة مخبرية في العالم، وهي شهادة الجودة،ISO /IEC 17025، من قبل المؤسسة ذاتها والمفوضة عالمياً بمنح هذه الشهادة بموجب اتفاقية دولية بينها وبين الاتحاد العالمي لاعتماد جودة المختبرات، كأول مختبر يحصل على هذه الشهادة في الشرق الأوسط.

وأكدت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أن الوفد أنجز التدقيق السنوي على نظام الجودة الفنية لمختبر الأغذية في مجال التحاليل المخبرية، والذي استمر لمدة يومين وتجديد الاعتماد للمرة 19 على التوالي منذ عام 1999.

من جانبها أوضحت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أن الوفد الزائر الذي ضم مجموعة من الخبراء في الهيئة البريطانية لاعتماد الخدمات المخبرية عالمياً، استمع إلى شرح مفصل حول آليات وطرق الرقابة المطبقة من قبل البلدية، ومراحل العمل في المختبرات منذ استلام العينات، وصولاً إلى استخراج النتائج، كما أن الوفد قام بتجربة عدد من أنظمة التقنية الحديثة الجديدة، التي تم اعتمادها بالمختبر والإمكانيات المتعددة والآليات المتطورة التي تعكس مدى التقدم والدقة التي وصل إليها مختبر بلدية الشارقة، بالإضافة إلى وجود الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والحاصلة على أرفع الشهادات العلمية في هذا المجال.

وفي ذات السياق، أكد الوفد البريطاني أن مختبر الأغذية في الشارقة يضاهي المختبرات العالمية من حيث المستوى العالي في الأداء، بالنسبة للموظفين المؤهلين، والطرق المتبعة في التحليل، فشهادة الجودة في الاختبارات الفنية المشار إليها، تعني الحصول على أرقى شهادة جودة واعتماد عالمية معترف بها لدى جميع دول السوق الأوروبية، وأميركا وشرق آسيا وجنوب إفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا.