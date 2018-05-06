ثابت الطريفي: مكارم حاكم الشارقة تغمرنا جميعاً

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لا يدخر جهداً في تقديم كل الدعم المناسب لأبناء الإمارة، ولموظفي حكومتها، فدائماً يغمرنا بفضله ومكرماته التي لا تنتهي، فليس غريباً على سموه أن يرسم البسمة على وجوه الجميع ويدخل السعادة على قلوبهم.

وأضاف أن مكرمته بصرف راتب شهر أساسي، بمناسبة مئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثلجت صدور الموظفين العاملين في حكومة الشارقة، وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لتلبية جميع الاحتياجات، ولا شك أن هذه المكرمة، تؤكد سعي صاحب السمو حاكم الشارقة، دائماً لتذليل كل العقبات أمام أبناء الإمارة، وتلبية احتياجاتهم، وتعد دليلاً واضحاً على حرصه على إدخال البهجة والسعادة على قلوب الجميع، فكلمات الشكر الجزيل جميعها لا تفي صاحب السمو حاكم الشارقة حقه، فعطاؤه مستمر ومتجدد، ودائماً ما يسعدنا ويسعد أبناء الإمارة بمكارمه ومبادراته.