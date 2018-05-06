عائشة الكعبي: "مئوية زايد" ذكرى وطنية تجسد مناقب "المؤسس"

الشارقة 24:

قالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة: "تمثل مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ذكرى وطنية عطرة نستذكر من خلالها مناقب ومواقف مؤسس الاتحاد، الذي أرسى مرتكزات ودعائم دولة عصرية باتت مثالاً يحتذى به لكل الدول التي تنشد التطور والنماء ورفاهية مواطنيها وسكانها في شتى المجالات".

وأضافت الكعبي: "ونحن نعايش هذه المناسبة نستصحب معنا، في أطفال الشارقة أهمية العمل على غرس قيم المحبة والسلام والتسامح التي أسس لها ونادى بها زايد الخير في نفوس صغارنا وتعريفهم بجهوده الإنسانية التي عمت كل أنحاء العالم، وأسهمت في إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين البشر، لتستمر مسيرة البذل والعطاء وتتوارث رأيتها الأجيال المتعاقبة".