عبد الله العويس: العطاء مستمر من قيادتنا الرشيدة إلى شعبها

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الحكومات المحلية، بمناسبة ذكرى مئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأحد، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي حكومة الشارقة، هي واحدة من المكرمات التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة، التي تحرص باستمرار على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب أبناء الإمارات، والمقيمين على أرضها.

واعتبر سعادته أن صاحب السمو حاكم الشارقة، بمكرمته، يؤكد مدى الحرص على إدخال السعادة إلى نفوس أبنائه، منوهاً إلى أن تسخير الدولة إمكاناتها لإسعاد شعبها، ما هو إلا عطاء مستمر من قيادتنا الرشيدة إلى شعبها، وهو شيء ليس بغريب بل امتداد للخطة التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بتوفير كل أدوات العيش الكريم لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.