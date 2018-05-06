إيمان سيف: حاكم الشارقة زارع الفرح وناشر السعادة

الشارقة 24:

أعربت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن جزيل شكرها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمة سموه بصرف راتب شهر أساسي لموظفي حكومة الشارقة، مؤكدة أن أيادي سموه البيضاء لطالما كان لها بالغ الفضل في زرع الفرح ونشر السعادة في نفوس أبناءه.

وأكدت إيمان سيف على سعادة شعب الإمارات بالمكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي تحمل في طياتها العديد من أوجه الفرحة كاستذكار زايد الخير والعطاء، وتخليد ذكراه في ذاكرة النشء، وتعليم الأجيال الصغيرة مدى حب زايد للوطن والمواطنين، وحرصه على توفير الحياة الكريمة لهم.

ونوهت سعادتها إلى أن القيادة الرشيدة دائماً ما تحرص على دعم المواطنين بمختلف إمارات الدولة وتحقيق متطلباتهم كافة والسعي إلى تلبية احتياجاتهم، منوهة إلى سعادة مختلف كوادر حكومة الشارقة ومتقاعديها بهذا التوجيه واللفتة الكريمة التي تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة وقيادتنا الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.