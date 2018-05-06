خالد بن أحمد: مكرمة "مئوية زايد" تحفيز للموظفين لمزيد من الجهد

الشارقة 24:

ثمن الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، قرارات القيادة الرشيدة بشأن صرف راتب شهر أساسي، لموظفي الحكومة والمتقاعدين، بمناسبة مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتوجه الشيخ خالد بن أحمد، بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة صرف راتب شهر أساسي إضافي للموظفين، تزامناً مع ذكرى مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد رمزاً للحكمة والخير والعطاء، ليس في الإمارات والخليج فحسب، وإنما على المستويَين العربي والدولي.

واعتبر مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، أن هذه المكرمة قرار حكيم من قيادة رشيدة تسهر على سعادة شعبها، تكرم من خلالها الموظفين على جهودهم وتحفزهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل المخلص.