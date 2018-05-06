خالد المدفع: "مكرمة" مئوية زايد ترسخ مشاعر الانتماء والولاء

الشارقة 24:

صرح سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمناسبة مكرمة "مئوية زايد": "يسرنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المبادرة الاتحادية الطيبة، بصرف راتب شهر أساسي لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، ومتقاعديها، والتي تمثل امتداداً للمبادرات النوعية التي تحرص قيادتنا على إطلاقها في سبيل غرس الخير والعطاء في قلوب أبناء الوطن، وترسيخ مشاعر الانتماء والولاء في خدمة دولتنا الحبيبة".

وأضاف المدفع: "يجسّد قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة، ومتقاعديها وصرف إعانة للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية، بمناسبة مئوية، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدعم اللا محدود الذي تنتهجه قيادة دولة الإمارات للارتقاء بالحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن، حيث إن المكارم تعتبر من سمات حكومتنا الرشيدة، التي تسعى إلى ضمان راحة وسعادة كافة فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه الحقيقي، ويسعدنا أن نحتفل بذكرى مولد المؤسس طيب الله ثراه، الذي أسس هذه الدولة وغرس فيها أجمل القيم والمعاني، ونؤكّد التزامنا بتعزيز مسيرة ناصعة بالعطاء لوطن أعز شعبه، ليكون أسعد شعوب العالم ."