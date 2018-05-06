حاكم الشارقة: "مئوية" زايد مناسبة كريمة علينا جميعاً

الشارقة 24:

اعتبر صاحب السمو الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، على تلفزيون وإذاعة الشارقة، أن "مئوية" المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مناسبة كريمة علينا جميعاً، ولها شأن كبير عند الجميع.

وأضاف أن "مكرمة المئوية"، تأتي مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، وقد رفع الجميع أكفهم بالدعاء، ابتهالاً إلى الله عزوجل، متمنياً للجميع الخير والبركة، وموجهاً المصلين بالحفاظ على صلاة الفجر، مستشهداً بقوله تعالى: " إن قرآن الفجر كان مشهودا".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلته: "قريباً إن شاء الله سيتم إنشاء منتزه مفتوح للرحالة في منطقة بطحاء – وشاح، وكلما نزيد من عدد الحدائق، كلما حافظنا على النشئ، فهم يخالطون بعضهم ويتواصلون في الهواء الطلق".