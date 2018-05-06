حمد المحمود: "مكرمة" حاكم الشارقة ترجمة صادقة لنهج زايد

الشارقة 24:

أشاد سعادة حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة ومتقاعديها بمناسبة مئوية زايد.

وأكد المحمود أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، واحدة من المبادرات الكريمة التي عودنا عليها سموه وقيادتنا الرشيدة في تحقيق السعادة لسكان الإمارات، وهي ترجمة صادقة للنهج الذي غرسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رعاية شعبه ومتابعة شؤونهم الاجتماعية، وأوضاعهم المعيشية.