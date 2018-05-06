سالم النقبي: "مئوية القائد المؤسس" عطاء يتواصل لإسعاد الشعب

الشارقة 24:

أكد سعادة سالم بن محمد النقبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أن مئوية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تأتي لتؤكد أنها مئوية السعادة، وأنها مصدر سعادة وفخر لشعب الامارات وقد جاءت قرارات القيادة الرشيدة، ليعم الخير على جميع المواطنين والمقيمين، في عطاء يتواصل سخاء، لتزيد السعادة التي لا توصف الآن بين ربوع الوطن، وتؤكد أن زايد الخير نبع ممتد ولا ينضب من العطاء والخير.

وأشار إلى أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي الحكومة ومتقاعديها كافة، هي امتداد لغرس زايد الخير، الذي ترك خير خلف في رعاية أبناء الوطن، ليتبع ذلك أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ونلمس الحرص على سعادة شعب الإمارات من قبل الجميع، ليكون صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وطيد الصلة بذلك، ويوجه سموه بمنح موظفي حكومة الشارقة، راتب شهر أساسي، ما يمثل حافزاً لمواصلة الجهد خلال عام زايد، من العمل الجاد المخلص.

وأعرب النقبي عن سعادة مختلف كوادر حكومة الشارقة، ومتقاعديها، بهذا التوجيه، واللفتة الكريمة التي تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، وقيادتنا الرشيدة، على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.