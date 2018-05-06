د. رشاد سالم: مكرمة "مئوية زايد" امتداد لغرس القائد المؤسس

الشارقة 24:

أكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، أن قرارات القيادة الحكيمة بشأن صرف راتب شهر أساسي، لموظفي الحكومة والمتقاعدين، تعكس مدى حبها واعتزازها بشعبها وحرصها على إسعاده، لاسيما ونحن نشهد مئوية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بمناسبة مئوية زايد.

وأشار مدير الجامعة القاسمية، إلى أن تلك المكرمة تمثل امتداداً لغرس زايد الخير، وتبث العزيمة على العمل بنهج زايد والإخلاص للوطن والقيام بالواجبات والمسؤوليات ليكون للجميع دوره وإسهامه في العمل من أجل الوطن ورفعته وازدهاره .