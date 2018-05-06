"بلدي الشارقة" يناقش تعزيز التعاون مع "الموارد البشرية"

الشارقة 24:

زار وفد من دائرة الموارد البشرية، برئاسة سعادة الدكتور طارق بن خادم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

وقد استقبل "المجلس البلدي"، برئاسة سعادة سالم علي المهيري، الوفد، وتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين، بحضور د. علي محمد بن درويش نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، كما حضر الاجتماع ماجد بو خاطر أمين سر المجلس البلدي.

واستهل المهيري الاجتماع بالترحيب بالحضور، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن المكرمات السامية التي أمر بها سموه، لزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من المواطنين والوافدين، وما تعكسه هذه المكرمات من أجواء إيجابية وتحفيز لكافة الموظفين، للمزيد من العطاء والإنتاج، كما أثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الموارد البشرية، في تطوير آلية التوظيف في حكومة الشارقة، وما حققته من نسبة للتوطين في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم، في دعم المهارات والخبرات الوطنية، والسعي لتوظيفها بما يحقق المصلحة العامة .

من جهته شكر سعادة د. طارق بن خادم، المجلس البلدي لدعوته لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة الجهات والدوائر، لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم، كما أنها تعمل على تطوير خططها التوظيفية بشكل مستمر، من خلال الفعاليات والدورات والمعارض، لضمان تحقيق أعلى نسبة لتوظيف المواطنين في حكومة الشارقة.

وقد ناقش المجتمعون، سبل تعزيز آلية التنسيق، بشأن التعامل مع بعض الحالات الخاصة، التي ترد إلى المجلس البلدي، حيث تتطلب بعض الحالات اتخاذ الإجراءات بشكل فوري، ومنها تأمين دخل للمعيل، وبذلك يتم التنسيق مع الدائرة للسعي في هذا الموضوع، وقد رحب د. طارق بن خادم بالموضوع، مؤكداً أن الهدف الرئيس للدائرة يتمحور حول تأمين الحياة الكريمة لأبناء إمارة الشارقة، من خلال توفير الوظيفة التي تتماشى مع مهاراتهم العلمية والعملية.