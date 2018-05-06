"الوقاية والسلامة" بالشارقة تحذر من مخاطر أسطوانات الغاز

الشارقة 24:

حذرت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أفراد المجتمع من الاستخدام غير الآمن لأسطوانات الغاز، حيث أطلقت الهيئة حملة توعوية على مدار أسبوع كامل لتثقيف كافة أفراد المجتمع بإجراءات وتدابير السلامة المنزلية للتعامل مع أسطوانات الغاز، بعنوان "استخدمني بأمان"، إذ قامت الهيئة بتوزيع ما يقارب ألف مطوية توعوية لكافة فئات المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية، حيث اشتملت المطويات على إجراءات السلامة المنزلية الخاصة بالوقاية من حوادث تسرب الغاز، تم توزيعها بالتعاون مع بلدية إمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الضواحي والقرى، لتوعية زوار الدوائر الحكومية بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنازل للتعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز، تم توزيعها في العديد من المواقع الخدمية بالإمارة لضمان وصول الرسالة التوعية لأكبر شريحة من السكان، هذا بالإضافة إلى إرسال المطوية عبر البريد الإلكتروني لموظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة للاتصال.

وأكدت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الحملة أتت تحت مظلة استراتيجية الهيئة للمسؤولية الاجتماعية نحو توعية السكان بتدابير السلامة المنزلية للوقاية من مخاطر الغاز، إذ تكمن مخاطر الغاز في أمرين هما اندلاع الحرائق والاختناق نتيجة لتسرب الغاز، وتحرص الهيئة على إطلاق الحملات التوعوية لوقاية المجتمع وتثقيفه حول إجراءات السلامة في كل الميادين، موظفةً بذلك كل الجهود لدعم رؤيتها بجعل إمارة الشارقة، إمارة آمنة خالية من الأخطار.

وأشارت السويدي إلى أن الحملة سلطت الضوء على خصائص الغاز والقواعد الواجب إتباعها عند استعماله لتفادي وقوع الحوادث، فضلاً عن ضرورة إجراء صيانة الدورية لأسطوانات الغاز والخرطوم الخاص بها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

فيما ذكر عبد الرحمن شهيل رئيس قسم التدقيق والتفتيش بإدارة الوقاية والسلامة: "أن الحملة التوعية اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية للتعامل السليم مع أسطوانات الغاز، كالتأكد من سلامة تمديدات الغاز لضمان عدم وجود تسرب، فحص وصيانة الغاز دورياً، بالإضافة إلى التأكد من تحويل مفاتيح الغاز من وضع التشغيل إلى وضع الإيقاف بعد الانتهاء من الاستخدام، وغلق مصدر تشغيل الغاز قبل ترك المنزل أو عند الذهاب للنوم، وأخيراً استخدام الأدوات الآمنة الخاصة بإشعال الأفران، حتى لا يُسمح للأطفال بالعبث بها".