عائشة خالد القاسمي: هذا الاعتماد يترجم رؤية حاكم الشارقة

الشارقة 24:

تقدّمت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة بأسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اعتماد الشارقة مدينةً صديقة للأطفال واليافعين من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإمارة التي تحرص على جعل الطفولة ومقدراتها على رأس اهتماماتها بما يسهم في دفع مسيرة النهضة المجتمعية نحو آفاق رحبة من التقدم والازدهار.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "يترجم هذا الاعتماد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التي آمنت بأن الاستثمار في الإنسان هو طريق الارتقاء بالمجتمعات، على اعتبار أن الإنسان هو الثروة الأهم التي تمتلكها الأوطان، كما أن المتابعة الحثيثة، والدعم من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، له بالغ الأثر في تحويل إمارة الشارقة إلى بيئة حاضنة للطفولة من خلال ما توفّره الإمارة من رعاية متواصلة للطفولة عبر مختلف مؤسساتها ومشاريعها ومبادراتها التي ترفد الأجيال الجديدة بخيارات معرفية استثنائية، والتي تشكّل سجايا فتيات الشارقة جزءاً لا يتجزّأ منها".