الشارقة نموذجٌ رائدٌ في تمكين "الأطفال" لبناء أوطانهم

الشارقة 24:

تتلخص رؤية الشارقة التنموية والحضارية في نهوضها بالطاقات الفتية والأجيال الجديدة من الأطفال واليافعين، بمقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: "الطفل هو إنسان المستقبل ومنه تبدأ صناعة أثمن رأس مال"، فجهود الإمارة لم تتوقف منذ تأسيس الدولة إلى اليوم عن استحداث المؤسسات والمبادرات والبرامج الرامية لدمج الأطفال في مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركتهم في مجمل القضايا المتعلقة بهم، سواء على المستوى التعليمي أو الصحي أو الإبداعي.

لذلك وضعت الشارقة رهانها في بناء المستقبل على الأجيال الجديدة، حيث ظلت رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تحث الجهود للارتقاء بالأطفال واليافعين، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء في بناء ريادة الإمارة والدولة، واستثمارها في بناء أجيال المستقبل، كل ذلك لم يكن يوماً وليد الصدفة فالخطط والاستراتيجيات بدأت منذ أكثر من أربعين عاماً لتشكل توجهاً وطنياً وضعت فيه إمارة الشارقة الأطفال واليافعين منطلقاً لبناء الوطن.

ونجحت الشارقة في الوصول إلى ما كانت تطمح إليه، حيث تسلمت الأربعاء الماضي من اليونيسيف اعتماد "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، وبهذا الاعتماد الرسمي الذي يأتي من أكبر هيئة أممية معنية بالطفولة وأهمها، تكون الشارقة أول مدينة على مستوى العالم تحصل على لقب المبادرة العالمية، وفقاً للمعايير والشعار الجديدين التي استحدثتهما "اليونيسيف" مؤخراً، لتسجّل إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد رعاية الأطفال واليافعين.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة حصة الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: "تكشف تجربة الشارقة في تمكين الأطفال وتفعيل تأثيرهم في مجتمعهم، عن واحدة من الاستراتيجيات الراسخة في منظومة عمل المؤسسات المعنية بالطفل في الإمارة، إذ ظل التكامل وتوحيد الرؤى هو المحور الرئيسي لمختلف الجهود، حيث اتحدت وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية أهداف مختلف المبادرات والمؤسسات العاملة على تعزيز شراكة الأطفال في تجربة الإمارة الحضارية، لتقود حراكاً كاملاً يتجاوز دور كل مؤسسة على حدة، ويشكل هوية الإمارة بصورة عامة، ودورها في استحداث نموذج سبّاق ورائد على مستوى المنطقة في هذا المجال".

وتضيف الغزال: "إن كل هذه الجهود العاملة برؤى واضحة، قادت الإمارة لنيل لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، حيث التزمت جميع المؤسسات المعنية بالأطفال واليافعين بالمعايير الدولية المتعلقة بتفعيل مشاركة الأجيال الجديدة في المجتمع، وتمكين قدراتهم، لتستحق على إثره الإمارة هذا اللقب بجدارة، لا سيما وأن مكتب الشارقة صديقة للطفل نجح في بلورة رؤية موحدة ومشتركة لكل المؤسسات والمراكز العاملة على قضايا الطفل واليافعين، بالتعاون مع المسؤولين في هذه المؤسسات، والأطفال المستهدفين، والخبراء الدوليين".

وأولت الشارقة اهتمامها بمشاركة الأطفال واليافعين منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك بتأسيس أول فرقة كشافة بالإمارات، والتي انضم لها في العام 1954 صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كأول عرّيف فيها.

أما على صعيد الحركة الإرشادية للفتيات، فقد كانت إمارة الشارقة سبّاقة في هذا المجال، حيث شهدت في عام 1973 إطلاق أول حركة كشفية للمرشدات في دولة الإمارات، قبل أن تنتشر وتشمل بقية الإمارات، حيث تطورت إلى أن تم تتويج ذلك بتأسيس جمعية مرشدات الإمارات في عام 1979.

وظلت الجهود تتنامى وتتسع رؤاها حتى أُطلقت مفوضية مرشدات الشارقة لتستكمل مسيرة الإمارة في رعاية طاقات الفتيات اليافعات، إذ وضعت المفوضية جملة من الأهداف الكبيرة، تمحورت في مجملها حول تحفيز الفتيات المنتسبات ومدهن بمصادر الإلهام كي يكنّ مواطنات قادرات على المشاركة بتنمية وطنهن ومجتمعهن.

واستمرت جهود الإمارة في هذا الإطار إلى أن تم إطلاق مراكز أطفال الشارقة، عندما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء أول مكتبة للطفل في حي الرفاع بالشارقة عام 1985، والتي كان هدفها تربية الطفل تربية ثقافية شاملة، قبل أن تتطور أهداف المكتبة، التي نبعت منها فكرة تأسيس مراكز الأطفال، التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاماً، وقد وصل عدد هذه المراكز حتى اليوم إلى 14 مركزاً، تنتشر في جميع مدن وضواحي الإمارة.

وشهد العام 1997 إطلاق "برلمان أطفال الشارقة"، إحدى مبادرات مراكز أطفال الشارقة، والذي يقام تحت مسمى "مجلس شورى أطفال الشارقة" اليوم، وهو مجلس برلماني يمثل منتسبي مراكز أطفال الشارقة، يشكل عن طريق الانتخاب الحر، وتقام كل دورة من دوراته لسنتين متتاليتين، وتُعد الشارقة سباقة في تنفيذ هذا المشروع على مستوى دول الخليج والوطن العربي.

ويهدف المجلس إلى توعية أطفال الشارقة بالحياة النيابية في الدولة، وتحقيق رؤية القيادة في صنع قادة المستقبل، وترسيخ مبادئ السلوك القائم على احترام آراء الآخرين، وتقدير شخصياتهم، وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، كما يهدف إلى غرس روح المسؤولية لديهم، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في القضايا التي تخصهم، ومحاورة المسؤولين بلباقة، فيما يتعلق بشؤون الطفل وصحته، وأمنه، وبيئته السليمة.

وفي عام 2003، وبهدف توفير الرعاية الشاملة التربوية للذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-18عاماً، وضمان البيئة الملائمة لهم لممارسة هواياتهم وتنمية مواهبهم، انطلقت ناشئة الشارقة، بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تسعى إلى إنشاء قاعدة شبابية قيادية تسهم في بناء مستقبل الإمارة من خلال مشاركاتهم الفعالة في مجمل أنشطة ومبادرات ناشئة الشارقة، للمساهمة في تنمية وتقدم المجتمع، وتوجد حالياً ثمانية مراكز منتشرة في مختلف مدن ومناطق الشارقة.

وكما اهتمت الشارقة باليافعين من فئة الذكور، اهتمت كذلك بفئة الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 13 إلى 18 عاماً، وذلك عندما أطلقت في عام 2004 "مراكز الفتيات"، كإدارة تابعة لمراكز أطفال الشارقة، لتنمية مواهب الفتيات في مختلف الفضاءات الإبداعية، قبل أن تعلن استقلالها عن مراكز الأطفال في عام 2012، وتغيير مسمّاها إلى "سجايا فتيات الشارقة"، في خطوة هدفت إلى مواكبة روح العصر وترسيخ الهوية الوطنية، والتي تتضمن اليوم أربعة مراكز في القرائن، والرقة، وكلباء وخورفكان.

وبهدف تدريب وتأهيل الشباب والفتيات من عمر 14-17 عاماً، على الحياة البرلمانية والمشاركة الفاعلة في مسيرة النهضة التي تشهدها دولة الإمارات، انطلقت في العام 2005 الدورة الأولى من "مجلس شورى الشباب" الذي تأسس بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبدعم قرينة سموه، والذي تنظمه اللجنة العليا لمجلس شورى الشباب، في مقر المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة.

ويشارك بالمجلس 80 نائباً، نصفهم من سجايا فتيات الشارقة والنصف الآخر من ناشئة الشارقة، عبر التصويت المباشر في عملية انتخابية قبل انطلاقة كل دورة، والتي تقام لمدة سنتين، يعقد خلالها ما لا يقل عن أربع جلسات بواقع جلسة كل ستة أشهر إلى جانب الجلسات الطارئة، والاجتماعات الفرعية، والندوات، والفعاليات الأخرى.

وتبلور هذا الاهتمام بإصدار قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قراراً إدارياً بإنشاء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في سبتمبر 2016، الأمر الذي عبر عن رؤية شاملة، واستراتيجية موحدة بعيدة المدى، لتنظيم جهود الإمارة في تمكين الأطفال واليافعين، وتطوير مداركهم وقدراتهم في النواحي كافة، لتنتقل الإمارة بعدها إلى مرحلة جديدة هي الترشح لنيل لقب مبادرة "المدن الصديقة للأطفال واليافعين"، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، حيث أشرف على هذا المشروع منذ فبراير 2017 مكتب الشارقة صديقة للطفل.

وتكشف مسيرة الشارقة التنموية عن إيمانها بمشاركة الأطفال واليافعين في اتخاذ القرار بما يمثل الضمان الحقيقي لكفالة حقوقهم، ويعد كذلك مؤشراً أساسياً من مؤشرات التنمية البشرية المستدامة، حيث تنطلق الإمارة من رؤية تنظر إلى تفعيل مشاركة الأطفال واليافعين مساهمة حقيقية في توسيع الفرص أمامهم في الحاضر والمستقبل، وتعزيز مشاركتهم بكامل إمكانياتهم وطاقاتهم، وعلى الرغم من أن الشارقة نجحت في قطع شوطاً كبيراً في هذا الشأن، إلا أنها ترى أن الآمال والتطلعات المرجوة أكبر مما تم إنجازه.