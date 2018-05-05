وفد "هيئة الوثائق" بسلطنة عمان يزور عدداً من دوائر الشارقة

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان الشقيقة عدداً من دوائر الشارقة لاستعراض أفضل الممارسات في إدارة الوثائق الخصوصية والوقوف على أهم الآليات المتوجب اتباعها خلال عملية جرد الوثائق وتقديم أفضل الحلول لاستكمال أعمال إعداد نظام عملي متكامل لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة.

يأتي برنامج الزيارات - التي نظمتها هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لوفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان وشملت دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة وبلدية مدينة الذيد - في إطار العلاقات المتميزة والوطيدة بين الجانبين واستكمالاً للتعاون المشترك بينهما .

وشهد برنامج الزيارة تنظيم العديد من ورش العمل التخصصية حول أهمية الأرشيف والوثائق للموظفين المعنيين في الجهات السابقة تم خلالها نقل تجربة السلطنة في التوثيق والأرشفة واستعراض الطرق الحديثة في جمع وحفظ أرصدة الأرشيف وتوثيق كافة المعاملات ووضع خطة تصنيف لهذه الوثائق وما بها من مميزات في تمكين التحكم في الكم الكبير من الوثائق والوصول إليها بسرعة ودقة.

كما تم إلقاء الضوء على أهمية دور الأرشفة وحفظ الوثائق وضرورة دعم سبل الارتقاء بمنظومة الأرشفة والتوثيق في المؤسسات الحكومية عن طريق تطوير الأرشيف الحكومي ومعالجة الوثائق.

وفي ختام الزيارة - التي استمرت خمسة أيام - أعرب سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف عن شكره للوفد العماني على ما قدموه من دعم دائم وخبرات كبيرة للارتقاء بمنظومة إدارة الوثائق .

وأشاد المحمود بجهود الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان الشقيقة المتواصلة في إنجاح هذا العمل المشترك والذي سينعكس بصورة إيجابية على تطوير آلية حفظ الوثائق والأرشيف.