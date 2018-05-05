"العربي المتحد" يدعم "خورفكان للمعاقين" و"التخصصي لرعاية الأطفال"

الشارقة 24 – وام:

قدم البنك العربي المتحد تبرعاً مادياً بقيمة 100 ألف درهم لصالح "نادي خورفكان للمعاقين" و"المركز التخصصي لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة"، وذلك في إطار مبادرات البنك الداعمة للأنشطة والمجالات المجتمعية والإنسانية والثقافية في "عام زايد".

وتم تسليم شيك التبرع الأول لنادي خورفكان للمعاقين وذلك مساهمة من البنك في دعم أنشطة النادي للمعاقين بقيمة 50 ألف درهم كما تم تسليم الشيك الثاني بمبلغ 50 ألف درهم أيضاً إلى المركز التخصصي لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بهدف دعم جهوده الرامية لرعاية الأطفال وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك العربي المتحد إن مبادرة البنك في التبرع بمبلغ مالي لكل من نادي خورفكان للمعاقين والمركز التخصصي لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة تندرج تحت إطار استراتيجية البنك التي تركز على تبنّي وتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والأندية المعنية بالشأن الاجتماعي.

وأضاف النعيمي أن البنك حرص في "عام زايد" على إبداء اهتمام خاص بذوي الإعاقة وخاصة فئة الأطفال منهم من خلال المساهمة في دعم الأندية والمراكز المتخصصة بشؤون هذه الشريحة الاجتماعية التي تنصب جهودها على رفع الوعي حول قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم الذاتية ومشاركتهم في البرامج الاجتماعية والرياضية وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية وصولاً إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع وتأمين حياة أفضل لهم ولأسرهم.

وأكد النعيمي حرص البنك العربي المتحد على تعزيز مبادراته وأنشطته الاجتماعية والإنسانية إلى جانب تركيزه على الارتقاء الدائم بنوعية وجودة وتميز منتجاته وخدماته المصرفية المقدمة لمتعامليه.