ناشئة الشارقة يحصدون ""Sportsmanship Award

الشارقة 24 – وام:

حصد فريق ناشئة الشارقة للروبوت جائزة "Sportsmanship Award" لأدائهم المتميز وتعاونهم الإيجابي الذي حاز على إعجاب واحترام كافة الفرق المشاركة من مختلف دول العالم في نهائيات بطولة الروبوت فيكس العالمية "VEX Robotics World Championship" التي أقيمت مؤخراً في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية والمسجلة بموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مسابقة في الروبوت على مستوى العالم للمدارس والجامعات.

وتمنح الجائزة للفريق الذي يراعي أخلاقيات وقيم الاحترام وبث روح التعاون والتنافس الشريف ويبدي الاستعداد لمساعدة المتسابقين بطريقة احترافية سواء في أوقات المنافسة أو خارجها.

وكان فريق الناشئة أنموذجاً يحتذي في الإيجابية والتعامل بروح الفريق مع الفرق المُنَافِسة إضافة إلى حماسهم الملحوظ وشغفهم بإنجاز المهمات المطلوبة منهم في الوقت المحدد للسباق بالشكل الذي ينم عن قدرتهم على العمل الجماعي انسجاماً مع المعايير التي تُقيّم الفرق وفقها للحصول على فئة هذه الجائزة.

وبارك صالح ياسين مدير برنامج شركة فيكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لناشئة الشارقة حصولهم على هذه الجائزة متوقعاً لهم أن يكونوا في المراكز الأولى مستقبلاً للأخلاقيات والقيم المتأصلة في نفوسهم والتي تؤهلهم لذلك، مشيراً إلى أن جائزة "Sportsmanship Award" من الجوائز التي يصعب الحصول عليها كونها تعتمد على التصويت العام للمشاركين كافة من فرق مشاركة حكام ومتطوعين.

وجاءت مشاركة ناشئة الشارقة في نهائيات البطولة العالمية للروبوت فيكس بعد فوز ناشئة واسط بجائزة أفضل تصميم إضافة إلى جائزة بطل البطولة مناصفة مع مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي ضمن منافسات "الروبوت فيكس إي دي آر VEX EDR ROBOTICS COMPETITION" في مسابقة الروبوت فيكس الوطنية 2018 التي نظمتها وزارة التربية والتعليم خلال شهر مارس الماضي بمدرسة الإمارات الوطنية في الشارقة.

وكُرِم فريق ناشئة الشارقة المشارك في المنافسات العالمية الذي ضم كل من الناشئ محمد سعيد المزروعي وزكريا عبد الرحمن وحمد جمعة العبيدلي إلى جانب راشد علي المهيري وحمد سالم مبروك، ورفع الناشئة علم دولة الإمارات العربية المتحدة على منصة التتويج.