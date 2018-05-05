سعيد بن صقر يشهد حفل تكريم الطلبة المتفوقين بخورفكان

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان مساء الجمعة، حفل تكريم الطلبة المتفوقين في المدينة عن العام الدراسي 2017 -2018، والذي نظمه مجلس أولياء أمور الطلبة تحت شعار "حلم زايد".

تضمن الحفل الذي أقيم بمسرح جامعة الشارقة فرع خورفكان، تكريم الشركاء الاستراتيجيين، والداعمين ورعاة أنشطته التربوية، فضلاً عن تكريم نحو 100 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بمدارس خورفكان.

شهد الحفل سعادة د. سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة د. راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولفيف من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية والهيئات التربوية، وحشد غفير من أولياء أمور الطلبة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني، وألقى سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بخورفكان الكلمة الافتتاحية للحفل؛ أشاد فيها بما حققه الطلبة المكرمين من تميز وتفوق لافت.

وأوضح النقبي أن شعار الحفل "حلم زايد"، جاء انسجاماً مع إعلان الدولة عام 2018 عاماً لزايد الخير، معدداً مناقبه على صعيد الاهتمام بالتعليم، ووضع اللبنات الأولى لنظام تعليمي متطور كفل حقوق الجنسين، وشكل نواة لنهضة مستدامة تعيشها الدولة بسواعد أبناءها.

تنوعت فقرات الحفل بين الغناء والاستعراض، فألهبت فقرة التنورة من الفلكلور الشعبي المصري حماس الحضور بوصلات راقصة على ألحان تراثية، وقدمت طالبات مدرسة عبد الله بن المبارك للتعليم الأساسي أوبريت وطني مميز.

وفي الختام قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة د. سعيد مصبح الكعبي، ود. راشد خميس النقبي، وسعادة سالم بن محمد النقبي، بتكريم شركاء المجلس من المؤسسات والأفراد، ونحو 100 طالب وطالبة من المتفوقين والتقاط الصور التذكارية.