فتحي عفانة: تكريم العمال بيومهم واجب إنساني

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد المهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، والراعي الرسمي لفعاليات يوم العمال العالمي التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة في منطقة الصجعة، على أهمية مشاركة العمال في احتفالاتهم وتكريمهم في مناسباتهم على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم.

وأضاف عفانة خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن الشركة شاركت في الفعاليات بفريقين رياضيين ضمن المهرجان العمالي الأول بهدف التميز وتحفيز جميع العمال وإحساسهم بأنهم وسط أهلهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء "موقع الاحتفالية بيوم العمال العالمي في منطقة الصجعة لازال يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، كما شهدنا اليوم تكريم للعديد من العمال الذين شاركوا ببعض الافلام القصيرة التوعوية".