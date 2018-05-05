"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم المراعي

الشارقة 24 – وام:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جلسته الـ 16 الخميس بمقره، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع برئاسة حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس، حيث أجاز مشروع قانون تنظيم المراعي وتوصياته بشأن مطار الشارقة الدولي.

وشهدت الجلسة مناقشة مشروع قانون لسنة 2018 في شأن تنظم المراعي إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، ومحمد عبد الله السلمان المستشار القانوني للدائرة.

وأكد حمد بن حمودة الكتبي أهمية مشروع القانون كونه يشجع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي للمربين، وكذلك الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراعي طبيعية في الإمارة.

وقال إن قانون تنظيم المراعي في إمارة الشارقة يهدف أيضاً إلى توفير الخدمات اللازمة للمراعي وتنظيم الرعي وفق أسس علمية وحماية النباتات الرعوية والنبت الطبيعي ووقف الاستغلال الجائر لها، وكذلك تنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتٌسهم في رفع القدرة الانتاجية للثروة الحيوانية.

من جانبه، أشار سالم بن محمد النقبي إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه الدائرة لوضع الخطط والبرامج التي تمكن من توطين ثقافة الرعي والاهتمام بالموارد الرعوية، وفقاً لاستراتيجية تكفل المحافظة على التنمية الزراعية والحيوانية المتوازنة والمستدامة من خلال استزراع تلك المراعي المروية واستخدام أساليب علمية وتقنية متطورة والتعاون المتبادل مع المؤسسات العلمية والاكاديمية والاشرافية المهتمة بالموارد الرعوية.

وأكد أن هذه المبادرة سيكون لها أثرها الايجابي والمباشر في تنمية الموارد الرعوية وتشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي في إمارة الشارقة، لذلك تم العمل على وضع إطار قانوني يسعى للنهوض بهذه المرافق الخدمية في إمارة الشارقة لمواكبة الحاجة المتزايدة للثروة الحيوانية وسد الفجوة الناتجة عن تدني الغطاء النباتي وزيادة الاستهلاك وللقيام بهذا الدور الجليل من خلال إصدار هذا القانون والذي جاء في تسع مواد.

وتحدث المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عن الجوانب القانونية لمشروع القانون، موضحاً مواده وأحكامه واختصاصاته، بعدها تلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم المراعي.

وتبادل الأعضاء والعضوات مع ممثلي حكومة الشارقة الآراء في مختلف مواد مشروع القانون المناط بدائرة شؤون البلديات والزراعة وما به من أهداف يحققها القانون واختصاصات الدائرة وصلاحياتها في سبيل تحقيق أهدافها من هذا القانون، وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.

بعد ذلك بحث المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، وتلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر اللجنة التوصيات توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة مطار الشارقة.

وأكدت التوصيات الأهمية الحيوية لمطار الشارقة كبوابة هامة للتواصل مع العالم، لا سيما أن موقع الإمارة الاستراتيجي منح المطار ميزة تنافسية إلى جانب ما تتميز به الإمارة بسياسة الأجواء المفتوحة، وبعد إضافات تقدم بها الأعضاء وافق المجلس في جلسته العامة على التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.