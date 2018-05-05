شرطة الشارقة تطلق مبادرة "تحقيق أمنيات الأيتام"

الشارقة 24:

في لمسة تربوية حانية، شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة فعالية "أمنية يتيم في عام زايد"، والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بمدرسة الغافية للتعليم الأساسي بالشارقة

وحضر الفعالية العقيد دكتور عبيد صالح حسن مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، والشيخ عبد الرحمن عبد الله المعلا مدير النطاق "ب 5 " والأستاذة ليلي إبراهيم الحوسني مديرة المدرسة.

وشهدت الفعالية تلبية أمنية طالبين بالمدرسة أبديا رغبتهما في مقابلة سعادة قائد عام شرطة الشارقة، حيث تأتي الفعالية تجسيداً للمكانة الكبيرة التي كانت تحظي بها شريحة الأيتام في قلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكد اللواء الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن الفعالية تأتي تحقيقاً لأهداف "عام زايد" وتجسيداً لدور شرطة الشارقة في تفاعلها المستمر ومشاركتها الدائمة مع كافة قطاعات المجتمع، خاصة شريحة الأيتام والتي تعتبر شريحة هامة في مجتمعنا، وقد حثنا ديننا الحنيف على رعايتها والاهتمام بها.

والتقي اللواء الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بطلاب المدرسة داخل صفوف الدراسة، وحثهم على الاجتهاد في تحصيلهم الدراسي من أجل رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات.

من جانبه قدم الشيخ عبد الرحمن المعلا، شكره لقائد عام شرطة الشارقة على زيارته للطلاب في مدرستهم، مؤكداً حرص كل قيادات الدولة الرشيدة والمسئولين فيها على تحقيق وتلبية أمنيات المواطنين.

وفي ختام الفعالية تم توزيع بعض الهدايا على الاطفال مما أدخل البهجة والسرور في نفوسهم ونفوس ذويهم الذين قدموا الشكر والتقدير لشرطة الشارقة على مبادرتها الكريمة.