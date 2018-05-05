شرطة الشارقة تشارك "التنمية الأسرية" في حملة "الأسرة كما أرادها زايد"

الشارقة 24:

في إطار الشراكة والتعاون بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أكدت شرطة الشارقة دعمها لحملة "الأسرة كما أرادها زايد"، والتي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية، أمس الجمعة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن مشاركة شرطة الشارقة يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية خلق أسرة متماسكة مستقرة، تفخر بهويتها وثقافتها، وضرورة تمكينها كي تنهض بوظائفها، وتساهم في تنفيذ خطط تنمية المجتمع وتقدمه، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال تقوية التماسك الأسري عن طريق النصح والإرشاد والتوعية بالمخاطر المحيطة بالناشئة.

وأوضح اللواء الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة منذ سنوات طويلة على الاهتمام بالأطفال والناشئين، وتعددت في هذا الصدد الفعاليات التي اضطلعت بها من خلال البرامج والدورات والمشاريع سعياً منها لإصدار كتب للأطفال، للإسهام في دعم ثقافة الطفل، وتعزيز قيم الخير والمحبة، والتسامح والتضحية من أجل الوطن، بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتوفير برامج لحماية الأطفال من الانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها ورفع درجة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم، في سبيل غرس بذور الثقة في الذات واحترام النظم والقوانين، بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمعنية بالأطفال في الشارقة.