خالد بن أحمد: اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال" إنجاز مستحق بجدارة

الشارقة 24:

تقدم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، بخالص التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمناسبة اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين".

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، "إن اعتماد الشارقة (مدينة صديقة للأطفال واليافعين)، إنجاز مستحق بكل جدارة من خلال ما توليه الإمارة الباسمة من اهتمام ورعاية مميزة للأطفال واليافعين وتوفير بيئة خصبة لهم عبر مشاريع ومبادرات كثيرة، تؤكد أن الأطفال على رأس أولويات القيادة".

وأضاف مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، "أتوجه أيضاً بالشكر والتقدير للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، على جهودها المبذولة في هذه الحملة، والتي كان لها أكبر الأثر في فوز الإمارة بهذا اللقب، حيث يعد "اعتماد منظمة اليونيسيف لإمارة الشارقة" فخراً لكل من ساهم بهذه النتيجة المشرفة".