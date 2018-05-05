نادي مليحة يكرم فريقه الفائز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي

الشارقة 24:





احتفل نادي مليحة الرياضي، الجمعة، بفريقه التطوعي الفائز بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في الدورة الحالية.

ويعد الفريق التطوعي لنادي مليحة هو الأول من نوعه، حيث يعتبر أول نادي رياضي يشكل فريقاً تطوعياً لخدمة المجتمع على المستوى الإماراتي والخليجي.

وألقى محمد سلطان الخاصوني عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية المشرف العام على الفريق التطوعي كلمة هنأ فيها إمارة الشارقة باعتمادها مدينة صديقة للأطفال واليافعين، لتكون أول مدينة على مستوى العالم تحصل على هذا اللقب.

وأكد الخاصوني أن فوز فريق نادي مليحة التطوعي بجائزة الشارقة للعمل التطوعي كأفضل ثاني فريق مبادر بأعمال تطوعية على مستوى الدولة يأتي ترسيخاً لرؤية مجلس إدارة النادي بأهمية التطوع ونشر ثقافته في المجتمع، وأضاف أن للعمل التطوعي دوراً هاماً في تعزيز قيم التكافل والتعاضد.

وأفاد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي بأن النادي حريص على دعم كافة الجهود التطوعية وتهيئة الفريق لاستكمال مشوارهم في خدمة الوطن في كافة الفعاليات والمناسبات.