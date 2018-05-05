14 طبيباً يرافق "خيرية الشارقة" إلى طاجيكستان

الشارقة 24:

غادر فريق طبي مكون من 14 طبيباً برفقة جمعية الشارقة الخيرية إلى طاجيكستان، الجمعة، ضمن حملة قلوب صغيرة، حيث من المتوقع أن يقوم الأطباء بإجراء 60 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية لأطفال في طاجيكستان، وذلك على مدار 9 أيام هي عمر الرحلة الطبية التي تقوم بها الجمعية لهذا الغرض.

ويترأس الفريق الطبي الذي سيقوم بإجراء تلك العمليات بين الرابع والثاني عشر من مايو الجاري، الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال في مستشفى القاسمي بالشارقة.

وقال علي الراشدي، مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الشارقة الخيرية، "دأبت جمعية الشارقة الخيرية على تنفيذ مثل هذه الحملات التي تتعلق بالأطفال الذين يعانون من مشكلات في القلب، أو من تشوهات في أداء القلب، وتحتاج إلى علاجات وتدخلات جراحية وعمليات، وقد سيرنا حملة سابقة إلى طاجيكستان العام الماضي بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وتمت بنجاح باهر، وها نحن نسير مرة أخرى إلى نفس البلد، كي يقوم الفريق الطبي المرافق للجمعية بتنفيذ وإجراء أكثر من 60 عملية للأطفال، سواء الذين يعانون من مشكلات في القلب، أو الذين ولدوا بتشوهات وثقوب بالقلب، حيث سيتم خضوعهم لعمليات قسطرة القلب وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة".

وأكد الراشدي حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه المهمات الطبية والإنسانية والخيرية التي تساعد في إنقاذ حياة الأطفال في أكثر من بقعة في العالم، بجهود وحرص الفريق الطبي الذي يرافقنا دوماً في مثل هذه المهمات النبيلة.

وأعرب الراشدي عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي يقوم بمهماته على أكمل وجه، ويعكس المستوى الطبي والمهني والعلمي والعملي العالي الذي يتمتع به الكادر الطبي الإماراتي، أينما حل، خصوصاً في العمل الخيري والإنساني الذي ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة، وسياسة الدولة التي تحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم في الأعمال الخيرية والإنسانية، وتزداد هذه المكانة تميزاً مع عام زايد.

وطالب الراشدي بدعم هذه الحملة الطبية من المحسنين وأهل الخير والعطاء، وذلك لكي تحقق الحملة أهدافها، ولفت الراشدي إلى أن الجمعية نفذت إنشاء وتأسيس مستوصفين في طاجيكستان في فترة سابقة، هما الريح المرسلة 1، والريح المرسلة 2، وقد تم تأسيس وإنشاء هذين المستوصفين وتجهيزهما من حساب متبرعي برنامج الريح المرسلة الذي يبث منذ سنوات على أثير إذاعة الشارقة في رمضان، حيث يعتبر أحد أهم أعمال الشراكة والعمل الخيري المشترك.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال في مستشفى القاسمي بالشارقة، لدينا فريق طبي متكامل في عمليات القلوب للأطفال، وهم من الإمارات ودول مجاورة، وكلهم متطوعون للعمل الخيري.

وأوضح الكمالي الحاجة الماسة لهذه العمليات لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب المختلفة، وبسبب محدودية الدخل لا يستطيعون إجراء هذه العمليات التي تكلف الكثير.