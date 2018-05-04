اختتام دورة الإسعافات الأولية في "الشؤون الإسلامية" بالشارقة

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة على أهمية تثقيف أفراد المجتمع بأسس ومبادئ الإسعافات الأولية في حالات الحرائق والاختناق وغيرها من الحالات المرضية، وكيفية التدخل لحين وصول فرق الإسعاف، مشيراً إلى ضرورة تنمية هذا الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع لتقليل تداعيات الإصابات والحالات الصحية الطارئة التي قد تعترضنا جميعاً سواء في المنزل أو العمل أو الطريق.

جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام دورة الإسعافات الأولية التي نظمتها الدائرة بمقرها في ضاحية الرحمانية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستمرت على مدى خمسة أيام، وشارك فيها عدد كبير من العاملين بالمساجد من الأئمة والمؤذنين.

وأوضح السبوسي أن هذه الدورة تأتي ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان الفضيل؛ مستهدفين رفع كفاءة المساجد والعاملين بها مع إكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة المواقف الطارئة التي قد تحدث مع بعض مرتادي المساجد خلال الشهر المبارك.

وثمن السبوسي دور القيادة العامة لشرطة الشارقة في إنجاح هذه الدورة من خلال توفير الكادر المهني المتخصص الذي أثرى الثقافة المعرفية للمشاركين وأكسبهم مهارات جديدة تضاف إلى خبراتهم مما كان له الأثر الواضح والذي تمثل في رغبتهم بتكرار الدورة بمستويات متقدمة.