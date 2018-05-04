أحمد المشرخ: الشارقة... الأفضل في رعاية الأطفال واليافعين

الشارقة 24:

أكد أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج للسيارات، أن الشارقة في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، طالما كانت المدينة الأفضل، إقليمياً وعالمياً، في رعاية الأطفال واليافعين، ومنحهم حقوقهم، وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وأشار المشرخ إلى أن اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" من منظمة "اليونيسف"، هو تقدير مستحق للمسيرة الطويلة والمستمرة من الجهود المتواصلة التي تبذلها الشارقة، لتطبيق القوانين، وإطلاق المبادرات، وإنشاء المؤسسات، وخير دليل على ذلك وجود 14 مركزاً لرعاية الأطفال في الشارقة منذ ما يقارب الـ 30 عاماً ولا تزال قائمة إلى الآن، تمارس دورها في تنمية مواهب أطفال الإمارة، وتوفر لهم بيئة مثالية، وتمكنهم من العيش بأمان وسعادة مع عائلاتهم.