سلطان الشكره: "الشارقة صديقة للأطفال"... إنجاز عالمي جديد

الشارقة 24:

هنأ سلطان الشكره الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مكتب "الشارقة صديقة للطفل"، بمناسبة اعتماد الشارقة "مدينة صديقة للأطفال واليافعين" من "منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف".

وأكد الشكره أن هذا الإنجاز التاريخي جاء تجسيداً لعطاء حاكم الشارقة في رعاية الأطفال واليافعين وكافة فئات المجتمع، مشيداً بدور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لدعم سموها وعطائها اللامحدود للأسرة الإماراتية، كما توجه بالشكر والتقدير إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مكتب الشارقة صديقة للطفل، التي كان لجهودها ورعايتها الفضل الكبير في كتابة اسم الشارقة على خريطة المدن العالمية الصديقة للطفل.

وقال سلطان الشكره إن هذا الإنجاز الجديد يضاف للإنجازات التي حققتها الإمارة في مختلف المجالات، والتي تعزز من مكانتها في المنطقة والعالم.