"التنمية الأسرية" بالشارقة تطلق حملة "الأسرة كما أرادها زايد"

الشارقة 24:

تزامناً مع عام زايد، أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة اليوم الجمعة، حملة توعوية تحت شعار "الأسرة كما أرادها زايد"، والتي تستمر حتى 18 من مايو الجاري.

كما تأتي الحملة لتحقق رؤية وأهداف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها والمنبثقة منها رؤية الإدارة المتمثلة في بناء أسرة متماسكة ومستقرة.

وشهدت الحملة التي بدأت من منطقة حلوان بتوزيع الهدايا والكتيبات الإرشادية والتعريفية على أن تكثف جهود وبرامج الحملة التوعوية في الفترة المحددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال لقاء جماهيري يوم الجمعة المقبل.