لجنة "استشاري الشارقة" تطلع على الخدمات الصحية في مستشفى كلباء

الشارقة 24:

في إطار خطتها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بزيارة تفقدية لمستشفى ومركز صحي بكلباء.

وتجول أعضاء اللجنة في مختلف الأقسام الطبية، واطلعوا على مختلف أشكال الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين، واستمعوا من سعيد الوالي مدير المستشفى إلى شرح مفصل عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى بجانب المركز الصحي.

كما وقف الوفد الزائر على الإنشاءات الجديدة لتوسعة الخدمات الصحية في كلباء، مشيداً بجهود وزارة الصحة في هذا الجانب لتقديم مختلف الخدمات العلاجية بصورة عاجلة ومتقدمة للمرضى.

وأكد أن الهدف من الزيارة هو تلمس كافة الخدمات الصحية المقدمة، فضلاً عن نقل أراء المواطنين بشأن تلك الخدمات.