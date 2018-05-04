ضاحية الزبارة بخورفكان تبحث التعاون مع شرطة "الشرقية"

الشارقة 24:

قام رئيس وأعضاء مجلس ضاحية الزبارة، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بزيارة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة فرع المنطقة الشرقية بمقرها في مدينة كلباء.

وبحث الجانبان، أوجه التعاون والتنسيق لاسيما في مجال الشرطة المجتمعية والتواصل الدائم بين المجلس والشرطة بما يحفظ للأسر كرامتها ويحقق لها الاستقرار.

وأشاد الوفد الزائر بدور القيادة العامة لشرطة الشارقة، وما تبذله في سبيل نشر بواعث الأمن وتوطيد الطمأنينة في المجتمع.

وبدورها، أكدت شرطة المنطقة الشرقية حرصها على تعزيز التعاون مع مجلس ضاحية الزبارة، في إطار حرص القيادة العامة على الوقوف على احتياجات المجتمع وأراء المواطنين والقاطنين وتقديم أفضل الخدمات بما يتواكب وتوجهات وزارة الداخلية.

وفي ختام الزيارة جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.