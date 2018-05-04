"الطرق والمواصلات" بالشارقة تُسعِد العمال في يومهم العالمي

الشارقة 24:

التزاماً بواجبها الإنساني ودورها الاجتماعي تجاه كافة أفراد المجتمع وفريق العمل، نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة زيارة لموظفي الخدمة والعمال إلى مسجد الشيخ زايد، ورحلة ترفيهية إلى حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي.

وقال سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة: "إن هذه المبادرة جاءت تماشياً مع أهداف مبادرة عام زايد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتجسيداً لكل قيم الخير والعطاء التي أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث جعل سموه العطاء والعمل الإنساني نهجاً يميز دولة الإمارات، وعلينا أن نتبع خطاه ونسير على نهجه، كما أنها تنبع من مسؤولية الهيئة المجتمعية تجاه أفراد المجتمع كافة".

وأكد السويجي، أن الهيئة تولي العمال جل الاهتمام والرعاية، بما يضمن حقوقهم ويوفر لهم بيئة مثالية للعمل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يؤكد سموه دوماً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمال في كافة المجالات بالتعاون مع أصحاب العمل وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال رئيس هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة حرصت هذا العام على تنويع الفعاليات المقدمة للعمال، فقد تم اصطحابهم إلى مسجد الشيخ زايد خلال يوم ترفيهي مميز شهد تقديم الملابس والهدايا، ومن ثم تم تنظيم رحلة إلى حديقة أم الإمارات، التي صاحبتها العديد من الأنشطة والمسابقات، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مؤكداً أن هذه المبادرات ترفع من نسبة الولاء لدى العامل وتدفعه لمزيد من العطاء، وتشعره بأن هناك من يقدر جهده ويحتفي به وأنه جزء لا يتجزأ من الهيئة، لذلك نحرص ألا تقتصر فعالياتنا الخاصة بهم على يوم أو تاريخ محدد، حيث يتم تنظيم سلسلة من البرامج الخاصة بهم مثل رحلات العمرة وتوزيع الهدايا في مختلف المناسبات على مدار العام.