"مالية الشارقة" تنظم احتفالية مميزة في يوم العمال العالمي

الشارقة 24:

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، صباح الخميس، احتفالاً في مقر الدائرة، بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف في الأول من مايو من كل عام، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها مسابقات ترفيهية، وتوزيع الهدايا التذكارية وشهادات التقدير لتكريم العمال الذين عبروا عن فرحتهم في يوم العمال العالمي الذي يصادف هذا العام مع عام زايد.

وقالت ريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة المالية المركزية: "لكل عامل من العمال دور كبير وحيوي، كل في موقعه ووظيفته، ويتجلى ذلك في مختلف المجالات، حيث لهم مساهمات أساسية في النهضة العمرانية والخدمية التي تشهدها إمارة الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات عموماً".

وأضافت الشامسي: "ويأتي هذا الاحتفال بيوم العمال العالمي متزامناً مع عام زايد، وتتجلى من خلاله ترجمة واضحة لتوجهات حكومتنا الرشيدة التي تركز على الاهتمام بالعمال وظروفهم، وتأكيداً على أهمية ومدى حضور الجانب الإنساني والبعد الحضاري لدولة الإمارات التي يتجلى دورها الإنساني في مختلف المجا".

وأكدت الشامسي على أهمية دور وجهود العمال في التنمية والنهضة العمرانية والخدمية، وحرص الدائرة على تكريمهم كنوع من التقدير والعرفان بما يقدمه العمال في مختلف مواقع العمل عموماً، والعمال الذي يعملون بالدائرة المالية المركزية بمختلف وظائفهم ومسمياتهم ومواقعهم.

والاحتفال باليوم العالمي للعمال هو في صميم توجهات ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعكس مدى وعمق اهتمام القيادة الرشيدة، وسياساتها بدور العمال، وتأمين مختلف الوسائل التي تضمن أفضل بيئة عمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم والاهتمام والرعاية لهم، والعمل على رفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة المهمة في المجتمع، بما يجسد مضمون الطابع الإنساني للدولة وسياساتها، ويساهم في المزيد من التميز والعطاء وتقدير الجهد المبذول من قبل العمال.